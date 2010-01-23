Бордо - Аяччо: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
5:1

Бордо - Аяччо: 23 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Аяччо
Аяччо
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2010, 19:45 МСК
23.01.2010, 19:45 МСК
суббота
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Предварительный состав

Аяччо
мин
12
Кейта
Абдулайе Кейта
Запасные
22
Лежен
Кевин Лежен
-

События

Матч окончен 5:1

Прошлые матчи

12.04.2014 12 апр. 2014 сб 21:00
Аяччо
1 : 1
Бордо
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 21:00
Аяччо
1
Бордо
1
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 16:00
Бордо
4 : 0
Аяччо
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 16:00
Бордо
4
Аяччо
0
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 22:00
Аяччо
1 : 0
Бордо
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 22:00
Аяччо
1
Бордо
0
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 15:00
Бордо
2 : 2
Аяччо
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 15:00
Бордо
2
Аяччо
2
17.03.2012 17 марта 2012 сб 21:00
Бордо
1 : 1
Аяччо
17.03.2012 17 марта 2012 сб 21:00
Бордо
1
Аяччо
1
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 20:00
Аяччо
0 : 2
Бордо
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 20:00
Аяччо
0
Бордо
2
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 19:45
Бордо
5 : 1
Аяччо
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 19:45
Бордо
5
Аяччо
1

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