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Кубок Франции
Бордо VS Родез
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Бордо - Родез: 09 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0
Бордо - Родез: 09 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Родез
Родез
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
9 янв. 2010, 22:45 МСК
9.01.2010, 22:45 МСК
суббота
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Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
22:45
Бордо
1 : 0
Родез
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
22:45
Бордо
1
Родез
0
Новости
Новичок «Локо» Камано: суперскоростной, не любит тактику, забивал красиво издали
#Франсуа Камано
17 августа 2020, 20:25
«Бордо» показал новое лого за 2 млн евро. Все в ярости: фанаты бастуют на площади, а мэр города призывает к бойкоту
3
#Бордо
03 июля 2020, 16:30
3
Откуда взялось правило шести секунд для вратарей
#Футбол
24 мая 2020, 15:38
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
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Новости матча
«Локомотив» подтвердил переход Пабло. Он взял третий номер
16 января, 10:18
«Локомотив» договорился с «Бордо» о трансфере защитника Пабло
15 января, 12:08
Камано перешел из «Бордо» в «Локомотив»
17 августа 2020, 15:32