Бордо - Родез: 09 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
1:0

Бордо - Родез: 09 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Родез
Родез
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
9 янв. 2010, 22:45 МСК
9.01.2010, 22:45 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

09.01.2010 09 янв. 2010 сб 22:45
Бордо
1 : 0
Родез
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 22:45
Бордо
1
Родез
0

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