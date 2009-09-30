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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бордо
Бордо
Сиани 83
1:0
Матч завершен
Маккаби
Хайфа
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
30 сент. 2009, 21:45 МСК
30.09.2009, 21:45 МСК
среда
Эрик Брамхар
Эрик Брамхар
Главный Судья
Составы
Бордо
мин
0
Каррассо
Седрик Каррассо
90
0
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
0
Планюс
Марк Планюс
90
0
Сиани
Микаэль Сиани
83'
83'
90
0
Шальме
Матье Шальме
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Плашил
Ярослав Плашил
72
0
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
46
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
60
0
Шамах
Маруан Шамах
90
Запасные
0
Раме
Ульрих Раме
0
Энрике
Энрике
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
0
Фернандо
Фернандо
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Белльон
Давид Белльон
0
Савье
Анри Савье
Маккаби
мин
0
Давидович
Нир Давидович
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Кейнан
Декель Кейнан
90
0
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
90
0
Каял
Бирам Каял
90
0
Голаса
Эйял Голаса
84
0
Катан
Янив Катан
90
0
Гадир
Мохаммад Гадир
66
0
Двалишвили
Владимир Двалишвили
58
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
0
Маймон
Шай Маймон
0
Осман
Али Осман
0
Бокколи
Густаво Бокколи
0
Тьяго Силва
Тьяго Силва
0
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
0
Арбейтман
Шломи Арбейтман