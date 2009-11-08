Болонья - Палермо: 08 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Болонья
Болонья
3:1

Болонья - Палермо: 08 ноября 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Палермо
Палермо
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
8 нояб. 2009, 17:00 МСК
8.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
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События
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Предварительный состав

Болонья
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
35
Дийкс
Митчелл Дийкс
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
23
Данило
Данило
14
Томиясу
Такехиро Томиясу
32
Сванберг
Маттиас Сванберг
8
Домингес
Николас Домингес
21
Сориано
Роберто Сориано
24
Паласио
Родриго Паласио
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
99
Барроу
Муса Барроу
Запасные
1
Да Кошта
Анжело Да Кошта
-
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
-
15
Мбайе
Ибрахима Мбайе
-
26
Антов
Валентин Антов
-
3
Хики
Аарон Хики
-
16
Поли
Андреа Поли
-
17
Медель
Гари Медель
-
55
Вигнато
Эмануэл Вигнато
-
30
Схаутен
Йерди Схаутен
-
18
Бальдюрссон
Андри-Фаннар Бальдюрссон
-
10
Сансоне
Никола Сансоне
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
Палермо
мин
68
Фулиньяти
Андреа Фулиньяти
12
Гонсалес
Джанкарло Гонсалес
18
Чочев
Ивайло Чочев
61
Руджиеро
Дженнаро Руджиеро
6
Гольданига
Эдоардо Гольданига
15
Сионек
Тиаго Сионек
19
Алеесами
Хайтам Алеесами
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
28
Яяло
Мато Яяло
3
Рисполи
Андреа Рисполи
30
Несторовски
Илия Несторовски
Запасные
55
Марсон
Леонардо Марсон
-
1
Посавец
Йосип Посавец
-
89
Морганелла
Мишель Морганелла
-
44
Шунич
Тони Шунич
-
70
Джульяно
Симоне Джульяно
-
20
Салаи
Роланд Салаи
-
98
Ло Фасо
Симоне Ло Фасо
-
25
Энрике
Бруно Энрике
-
8
Трайковски
Александар Трайковски
-
22
Балог
Норберт Балог
-
9
Сильва
Стефан Сильва
-

События

Матч окончен 3:1

Прошлые матчи

15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Палермо
0 : 0
Болонья
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 16:00
Палермо
0
Болонья
0
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 17:00
Болонья
3
Палермо
1
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 14:30
Палермо
0 : 0
Болонья
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 14:30
Палермо
0
Болонья
0
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Болонья
0 : 1
Палермо
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 13:30
Болонья
0
Палермо
1
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 13:30
Палермо
1 : 1
Болонья
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 13:30
Палермо
1
Болонья
1
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Болонья
3 : 0
Палермо
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 17:00
Болонья
3
Палермо
0
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Болонья
1 : 3
Палермо
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 16:00
Болонья
1
Палермо
3
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
Палермо
3 : 1
Болонья
05.11.2011 05 нояб. 2011 сб 20:00
Палермо
3
Болонья
1
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 20:00
Болонья
1 : 0
Палермо
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 20:00
Болонья
1
Палермо
0
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Палермо
4 : 1
Болонья
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Палермо
4
Болонья
1
27.03.2010 27 марта 2010 сб 22:45
Палермо
3 : 1
Болонья
27.03.2010 27 марта 2010 сб 22:45
Палермо
3
Болонья
1
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 17:00
Болонья
3
Палермо
1
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
4 : 1
Болонья
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Палермо
4
Болонья
1
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Болонья
1 : 1
Палермо
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Болонья
1
Палермо
1

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