Болонья - Аталанта: 08 января 2023 смотреть онлайн
Болонья
Болонья
-:-

Болонья - Аталанта: 08 января 2023 смотреть онлайн

Аталанта
Бергамо
Серия А, 17 тур

Серия А,

Италия
8 янв. 2023, -:- МСК
8.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

20.03.2022 20 марта 2022 вс 22:45
Болонья
0 : 1
Аталанта
20.03.2022 20 марта 2022 вс 22:45
Болонья
0
Аталанта
1
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 19:30
Аталанта
0 : 0
Болонья
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 19:30
Аталанта
0
Болонья
0
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
Аталанта
5 : 0
Болонья
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 21:45
Аталанта
5
Болонья
0
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2
Аталанта
2
21.07.2020 21 июля 2020 вт 20:30
Аталанта
1 : 0
Болонья
21.07.2020 21 июля 2020 вт 20:30
Аталанта
1
Болонья
0
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Болонья
2
Аталанта
1
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 22:00
Аталанта
4 : 1
Болонья
04.04.2019 04 апр. 2019 чт 22:00
Аталанта
4
Болонья
1
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 20:00
Болонья
1
Аталанта
2
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Болонья
0 : 1
Аталанта
11.03.2018 11 марта 2018 вс 17:00
Болонья
0
Аталанта
1
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Аталанта
1 : 0
Болонья
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 16:00
Аталанта
1
Болонья
0
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
3 : 2
Болонья
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 19:00
Аталанта
3
Болонья
2
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 17:00
Болонья
0
Аталанта
2
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
20.03.2016 20 марта 2016 вс 14:30
Аталанта
2
Болонья
0
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Болонья
3 : 0
Аталанта
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Болонья
3
Аталанта
0
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Болонья
0 : 2
Аталанта
29.03.2014 29 марта 2014 сб 20:00
Болонья
0
Аталанта
2
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Болонья
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Аталанта
2
Болонья
1
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:00
Аталанта
1 : 1
Болонья
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:00
Аталанта
1
Болонья
1
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Болонья
2
Аталанта
1
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
25.03.2012 25 марта 2012 вс 13:30
Аталанта
2
Болонья
0
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Болонья
3 : 1
Аталанта
30.10.2011 30 окт. 2011 вс 17:00
Болонья
3
Аталанта
1

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