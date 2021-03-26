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Отбор ЧМ. Южная Америка
Боливия VS Перу
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Боливия - Перу: 26 марта 2021 смотреть онлайн
Матч перенесен
Боливия
0:0
Боливия - Перу: 26 марта 2021 смотреть онлайн
Матч перенесен
Перу
Отбор ЧМ. Южная Америка, 5 тур
Отбор ЧМ. Южная Америка,
5 тур
26 марта 2021, -:- МСК
26.03.2021, -:- МСК
пятница
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Новости
🐶 Футболист вынес собаку с поля. А потом приютил ее, когда узнал, что она попала в аварию
#Боливия
28 декабря 2020, 17:20
Есть стереотип: Боливия всех побеждает дома из-за гор. Это правда? Почему это разрешено? Как с этим бороться?
#Боливия
13 октября 2020, 13:37
Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
#Эвертон Соарес
08 июля 2019, 02:45
Жезус сделал все в финале Копы: забил, отдал и удалился
#Габриэл Жезус
08 июля 2019, 00:57
Чудовищный ляп перуанского вратаря. Фирмино забил, даже не глядя на мяч
#Роберто Фирмино
23 июня 2019, 02:15
Почему в Кубке Южной Америки играют то Мексика и США, то азиатские страны? Это разве нормально?
#Кубок Америки
13 июня 2019, 20:32
#
Новости матча
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября 2020, 10:45
Неймар вышел на второе место в рейтинге бомбардиров сборной Бразилии. Он забил три мяча Перу
14 октября 2020, 10:07
Роберто Фирмино забил два гола Боливии – столько же он забил в последних 24 матчах за «Ливерпуль»
10 октября 2020, 23:00
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки впервые за 44 года. Она разгромила Чили, ударив в 2 раза меньше по воротам
04 июля 2019, 10:55
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Легионеры РПЛ почти вытащили Перу в 1/4 Копы. Гол+пас игрока «Локо», ассист футболиста «Краснодара»
19 июня 2019, 02:22
Странный старт Кубка Америки: Бразилия в нетрадиционной форме, долго не могла забить, у Коутиньо дикая цифра по отборам
15 июня 2019, 10:17