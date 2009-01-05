Матч завершен
Блис Спартанс
Блис
0:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
5 янв. 2009, 23:00 МСК
5.01.2009, 23:00 МСК
понедельник
Составы