Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Миллуолл
Лондон
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
13 марта 2013, 22:45 МСК
13.03.2013, 22:45 МСК
среда
Составы