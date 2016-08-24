Биолог-Новокубанск - Спартак-Нальчик: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Биолог-Новокубанск
Новокубанск
0:2

Биолог-Новокубанск - Спартак-Нальчик: 24 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
24 авг. 2016, 16:30 МСК
24.08.2016, 16:30 МСК
среда
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Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

24.08.2016 24 авг. 2016 ср 16:30
Биолог-Новокубанск
0 : 2
Спартак-Нальчик
24.08.2016 24 авг. 2016 ср 16:30
Биолог-Новокубанск
0
Спартак-Нальчик
2

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