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Кубок России
Биолог-Новокубанск VS Спартак-Нальчик
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Биолог-Новокубанск - Спартак-Нальчик: 24 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
Новокубанск
0:2
Биолог-Новокубанск - Спартак-Нальчик: 24 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Кубок России, 1/32 финала
Кубок России,
1/32 финала
Россия
24 авг. 2016, 16:30 МСК
24.08.2016, 16:30 МСК
среда
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Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
16:30
Биолог-Новокубанск
0 : 2
Спартак-Нальчик
24.08.2016
24 авг. 2016
ср
16:30
Биолог-Новокубанск
0
Спартак-Нальчик
2
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Как часто в России умирают футбольные клубы
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07 июня 2019, 13:43