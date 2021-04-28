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Бетис VS Валенсия
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Бетис - Валенсия: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
-:-
Бетис - Валенсия: 28 апреля 2021 смотреть онлайн
Валенсия
Валенсия
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
28 апр. 2021, -:- МСК
28.04.2021, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
3
Латорре
Антонио Латорре
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
15
Гильямон
Уго Гильямон
18
Васс
Даниэль Васс
2
Корреа
Тьерри Корреа
7
Гедеш
Гонсало Гедеш
10
Олива
Кристиан Олива
20
Кан Ин
Ли Кан Ин
9
Гамейро
Кевин Гамейро
Запасные
25
Риверо
Кристиан Риверо
-
1
Хауме
Хауме
-
6
Ферру
Ферру
-
26
Эскердо
Висенте Эскердо
-
30
Муса
Юнус Муса
-
27
Куандреди
Коба Куандреди
-
23
Джейсон
Джейсон
-
11
Кутроне
Патрик Кутроне
-
16
Санчес
Алекс Санчес
-
21
Вальехо
Ману Вальехо
-
Прошлые матчи
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Валенсия
0 : 2
Бетис
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
22:00
Валенсия
0
Бетис
2
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Валенсия
2 : 1
Бетис
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Валенсия
2
Бетис
1
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Бетис
2
Валенсия
1
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
21:45
Бетис
1 : 2
Валенсия
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
21:45
Бетис
1
Валенсия
2
28.02.2019
28 февр. 2019
чт
23:00
Валенсия
1 : 0
Бетис
28.02.2019
28 февр. 2019
чт
23:00
Валенсия
1
Бетис
0
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
23:00
Бетис
2 : 2
Валенсия
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
23:00
Бетис
2
Валенсия
2
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
Валенсия
0 : 0
Бетис
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
19:30
Валенсия
0
Бетис
0
04.03.2018
04 марта 2018
вс
22:45
Валенсия
2 : 0
Бетис
04.03.2018
04 марта 2018
вс
22:45
Валенсия
2
Бетис
0
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
Бетис
3 : 6
Валенсия
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
21:45
Бетис
3
Валенсия
6
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
15:00
Бетис
0 : 0
Валенсия
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
15:00
Бетис
0
Валенсия
0
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
17:00
Валенсия
2 : 3
Бетис
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
17:00
Валенсия
2
Бетис
3
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
18:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
18:00
Бетис
1
Валенсия
0
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:15
Валенсия
0 : 0
Бетис
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
19:15
Валенсия
0
Бетис
0
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Валенсия
5 : 0
Бетис
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Валенсия
5
Бетис
0
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
3 : 1
Валенсия
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
22:00
Бетис
3
Валенсия
1
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
3 : 0
Бетис
17.03.2013
17 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
3
Бетис
0
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Бетис
1
Валенсия
0
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
22:30
Валенсия
4 : 0
Бетис
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
22:30
Валенсия
4
Бетис
0
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
22:00
Бетис
2
Валенсия
1
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1
Валенсия
2
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