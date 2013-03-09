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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 19
Кастро 79
2:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сильва 74
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
8 марта 2013, 23:30 МСК
8.03.2013, 23:30 МСК
пятница
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
78
0
Кастро
Рубен Кастро
79'
79'
90
0
Молина
Хорхе Молина
19'
19'
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
63
Запасные
0
Касто
Касто
0
Марио
Марио
0
Чика
Хавьер Чика
0
Тьенса Нуньес
Фаусто Тьенса Нуньес
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Пабон
Дорлан Пабон
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
46
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
74'
74'
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
82
0
Лоло
Лоло
90
0
Сола
Кике Сола
46
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Нано
Нано
0
Нино
Нино