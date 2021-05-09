Бетис - Гранада: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
-:-

Бетис - Гранада: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Гранада
Гранада
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-

Прошлые матчи

20.12.2020 20 дек. 2020 вс 18:15
Гранада
2 : 0
Бетис
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 18:15
Гранада
2
Бетис
0
15.06.2020 15 июня 2020 пн 23:00
Бетис
2 : 2
Гранада
15.06.2020 15 июня 2020 пн 23:00
Бетис
2
Гранада
2
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:00
Гранада
1
Бетис
0
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Гранада
4 : 1
Бетис
17.02.2017 17 февр. 2017 пт 22:45
Гранада
4
Бетис
1
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Бетис
2 : 2
Гранада
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Бетис
2
Гранада
2
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:00
Бетис
2 : 0
Гранада
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:00
Бетис
2
Гранада
0
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 19:15
Гранада
1 : 1
Бетис
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 19:15
Гранада
1
Бетис
1
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 14:00
Гранада
1 : 0
Бетис
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 14:00
Гранада
1
Бетис
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 13:00
Бетис
0 : 0
Гранада
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 13:00
Бетис
0
Гранада
0
05.04.2013 05 апр. 2013 пт 22:00
Гранада
1 : 5
Бетис
05.04.2013 05 апр. 2013 пт 22:00
Гранада
1
Бетис
5
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 23:30
Бетис
1 : 2
Гранада
09.11.2012 09 нояб. 2012 пт 23:30
Бетис
1
Гранада
2
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 14:00
Бетис
1 : 2
Гранада
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 14:00
Бетис
1
Гранада
2
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 22:59
Гранада
0 : 1
Бетис
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 22:59
Гранада
0
Бетис
1

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