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Бетис VS Гранада
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Бетис - Гранада: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
-:-
Бетис - Гранада: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Прошлые матчи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
18:15
Гранада
2 : 0
Бетис
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
18:15
Гранада
2
Бетис
0
15.06.2020
15 июня 2020
пн
23:00
Бетис
2 : 2
Гранада
15.06.2020
15 июня 2020
пн
23:00
Бетис
2
Гранада
2
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
Гранада
1 : 0
Бетис
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:00
Гранада
1
Бетис
0
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Гранада
4 : 1
Бетис
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Гранада
4
Бетис
1
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:45
Бетис
2 : 2
Гранада
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:45
Бетис
2
Гранада
2
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:00
Бетис
2 : 0
Гранада
06.03.2016
06 марта 2016
вс
14:00
Бетис
2
Гранада
0
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:15
Гранада
1 : 1
Бетис
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
19:15
Гранада
1
Бетис
1
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
Гранада
1 : 0
Бетис
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
14:00
Гранада
1
Бетис
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
Бетис
0 : 0
Гранада
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
13:00
Бетис
0
Гранада
0
05.04.2013
05 апр. 2013
пт
22:00
Гранада
1 : 5
Бетис
05.04.2013
05 апр. 2013
пт
22:00
Гранада
1
Бетис
5
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
23:30
Бетис
1 : 2
Гранада
09.11.2012
09 нояб. 2012
пт
23:30
Бетис
1
Гранада
2
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
14:00
Бетис
1 : 2
Гранада
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
14:00
Бетис
1
Гранада
2
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
22:59
Гранада
0 : 1
Бетис
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
22:59
Гранада
0
Бетис
1
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26 августа 2019, 00:55
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Дембеле забил в Примере впервые за 398 дней
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Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
07 ноября 2020, 18:49
«Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после рестарта
12 июня 2020, 01:33
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45
Хоакин вошел в тройку рекордсменов по матчам в Ла Лиге. Выше только Субисаррета и Рауль
09 марта 2020, 10:37
В четырех из пяти матчей Кубка Испании вылетели команды Примеры. Среди них – «Атлетико» и «Бетис»
24 января 2020, 10:51