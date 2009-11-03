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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
0:3
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мисимович 14
Гентнер 80
Джеко 87
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
0
Арикан
Хакан Арикан
90
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
78
0
Сивок
Томаш Сивок
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Финк
Михаэль Финк
90
0
Инджеман
Угур Инджеман
90
0
Даг
Экрем Даг
90
0
Эзкан
Сердар Эзкан
46
0
Бобо
Бобо
90
0
Табата
Родриго Табата
69
Запасные
0
Челикай
Корджан Челикай
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
0
Гювен
Эрхан Гювен
0
Тельо
Родриго Тельо
0
Уйсал
Неджип Уйсал
0
Шимшек
Юсуф Шимшек
0
Нобре
Марсио Нобре
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Жозуэ
Жозуэ
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
80'
80'
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
46
0
Мисимович
Звездан Мисимович
14'
14'
89
0
Джеко
Эдин Джеко
87'
87'
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
69
Запасные
0
Ленц
Андре Ленц
0
Барцальи
Андреа Барцальи
0
Пекарик
Петер Пекарик
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Сантана
Хонатан Сантана
0
Джонсон
Фабиан Джонсон