Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Бабел 11
Талиска 43
2:0
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
5
Пепе
Пепе
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
12
Медель
Гари Медель
90
10
Озякуп
Огужан Озякуп
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
8
Бабел
Райан Бабел
11'
11'
90
23
Тосун
Дженк Тосун
90
94
Талиска
Талиска
43'
43'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
2
Митрович
Матей Митрович
20
Уйсал
Неджип Уйсал
17
Ленс
Джермейн Ленс
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
9
Негредо
Альваро Негредо
РБ Лейпциг
мин
32
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
8
Кейта
Наби Кейта
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
90
31
Демме
Диего Демме
90
11
Вернер
Тимо Вернер
90
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
44
Кампль
Кевин Кампль
17
Брума
Брума
27
Лаймер
Конрад Лаймер
3
Бернардо
Бернардо
9
Поульсен
Юссуф Поульсен