Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Абубакар 10
Бабел 22
Бабел 75
Тосун 84
4:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Эльюнусси 31
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
16 марта 2017, 21:00 МСК
16.03.2017, 21:00 МСК
четверг
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
90
2
Митрович
Матей Митрович
90
94
Талиска
Талиска
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
60
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
82
49
Бабел
Райан Бабел
22'
75'
22', 75'
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
10'
10'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
32
Бек
Андреас Бек
33
Нукан
Атындж Нукан
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
23
Тосун
Дженк Тосун
84'
17
Сисманоглу
Омер Сисманоглу
Олимпиакос
мин
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
67
31
Леали
Никола Леали
90
22
Сиссоко
Али Сиссоко
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
31'
31'
90
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
56
7
Фортунис
Константинос Фортунис
90
4
Ромао
Алексис Ромао
76
17
Ансарифард
Карим Ансарифард
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
3
Ботиа
Альберто Ботиа
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
11
Марин
Марко Марин
28
Мартинш
Андре Мартинш
32
Андруцос
Атанасиос Андруцос
92
Себа
Себа