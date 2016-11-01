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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Куарежма 79
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 82
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
1 нояб. 2016, 20:45 МСК
1.11.2016, 20:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
24
32
Бек
Андреас Бек
90
30
Марсело
Марсело
90
44
Родолфо
Родолфо
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
80
Инлер
Гекхан Инлер
66
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
79'
79'
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
77
Генюл
Гекхан Генюл
33
Нукан
Атындж Нукан
10
Шахан
Олкай Шахан
15
Озякуп
Огужан Озякуп
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
82'
82'
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
81
5
Аллан
Аллан
81
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
63
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
42
Диавара
Амаду Диавара