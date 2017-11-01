Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Тосун 54
1:1
Матч завершен
Монако
Монако
Лопеш 45
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
1 нояб. 2017, 20:00 МСК
1.11.2017, 20:00 МСК
среда
Составы
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
5
Пепе
Пепе
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
10
Озякуп
Огужан Озякуп
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
8
Бабел
Райан Бабел
90
23
Тосун
Дженк Тосун
54'
54'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
2
Митрович
Матей Митрович
20
Уйсал
Неджип Уйсал
17
Ленс
Джермейн Ленс
12
Медель
Гари Медель
9
Негредо
Альваро Негредо
94
Талиска
Талиска
Монако
мин
1
Субашич
Даниэль Субашич
90
24
Раджи
Андреа Раджи
90
25
Глик
Камиль Глик
90
5
Жемерсон
Жемерсон
90
6
Жорже
Жорже
90
8
Моутинью
Жоао Моутинью
90
2
Фабиньо
Фабиньо
90
20
Лопеш
Рони Лопеш
45'
45'
90
17
Тилеманс
Юри Тилеманс
90
27
Лемар
Тома Лемар
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
16
Бенальо
Диего Бенальо
38
Туре
Алмами Туре
35
Н'Дорам
Кевин Н'Дорам
26
Бочилия
Габриэль Бочилия
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Каррийо
Гидо Каррийо
15
Дьякаби
Адама Дьякаби