Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Скоулз 77
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
0
Арикан
Хакан Арикан
90
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
90
0
Сивок
Томаш Сивок
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
0
Эзкан
Сердар Эзкан
59
0
Табата
Родриго Табата
69
0
Даг
Экрем Даг
90
0
Нобре
Марсио Нобре
90
0
Голошко
Филип Голошко
84
Запасные
0
Рушту
Рушту
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
0
Финк
Михаэль Финк
0
Тельо
Родриго Тельо
0
Инджеман
Угур Инджеман
0
Шимшек
Юсуф Шимшек
0
Нихат
Нихат
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
84
0
Кэррик
Майкл Кэррик
63
0
Скоулз
Пол Скоулз
77'
77'
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Нани
Нани
90
0
Руни
Уэйн Руни
64
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Фабио
Фабио
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн