Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Скоулз 77
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
0
Арикан
Хакан Арикан
90
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
90
0
Сивок
Томаш Сивок
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
0
Эзкан
Сердар Эзкан
59
0
Табата
Родриго Табата
69
0
Даг
Экрем Даг
90
0
Нобре
Марсио Нобре
90
0
Голошко
Филип Голошко
84
Запасные
0
Рушту
Рушту
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
0
Финк
Михаэль Финк
0
Тельо
Родриго Тельо
0
Инджеман
Угур Инджеман
0
Шимшек
Юсуф Шимшек
0
Нихат
Нихат
Манчестер Юнайтед
мин
0
Фостер
Бен Фостер
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
84
0
Кэррик
Майкл Кэррик
63
0
Скоулз
Пол Скоулз
77'
77'
90
0
Андерсон
Андерсон
90
0
Нани
Нани
90
0
Руни
Уэйн Руни
64
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Фабио
Фабио
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Оуэн
Майкл Оуэн