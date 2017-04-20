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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Талиска 27
Талиска 58
2:1
( 6 : 7)
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 34
Лига Европы, 1/4 финала
Лига Европы,
1/4 финала
20 апр. 2017, 22:05 МСК
20.04.2017, 22:05 МСК
четверг
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
77
6
Тошич
Душко Тошич
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
90
2
Митрович
Матей Митрович
90
94
Талиска
Талиска
27'
58'
27', 58'
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
94
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
117
49
Бабел
Райан Бабел
90
23
Тосун
Дженк Тосун
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
32
Бек
Андреас Бек
33
Нукан
Атындж Нукан
88
Эркин
Джанер Эркин
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
Лион
мин
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
120
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
13
Жалле
Кристоф Жалле
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
34'
34'
90
27
Корне
Максвел Корне
77
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
31
Рыбус
Мацей Рыбус
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
14
Дардер
Серхи Дардер
18
Фекир
Набиль Фекир