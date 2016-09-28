Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Куарежма 29
1:1
Матч завершен
Динамо
Киев
Цыганков 65
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
28 сент. 2016, 21:45 МСК
28.09.2016, 21:45 МСК
среда
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
68
6
Тошич
Душко Тошич
90
32
Бек
Андреас Бек
90
30
Марсело
Марсело
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
94
Талиска
Талиска
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
77
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
29'
29'
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
85
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
44
Родолфо
Родолфо
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
10
Шахан
Олкай Шахан
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
Динамо
мин
72
Рудько
Артур Рудько
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
22
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
5
Антунеш
Антунеш
90
24
Вида
Домагой Вида
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
19
Гармаш
Денис Гармаш
90
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
62
11
Мораес
Алуизио Мораес
78
10
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
Запасные
1
Шовковский
Александр Шовковский
14
Очигава
Зураб Очигава
27
Макаренко
Евгений Макаренко
15
Цыганков
Виктор Цыганков
65'
18
Корзун
Никита Корзун
7
Гладкий
Александр Гладкий
77
Громов
Артем Громов