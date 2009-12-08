Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Бобо 86
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Красич 41
Алдонин 90
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Мартин Ханссон
Мартин Ханссон
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
0
Рушту
Рушту
90
0
Узулмез
Ибрахим Узулмез
90
0
Сивок
Томаш Сивок
90
0
Феррари
Маттео Феррари
90
0
Каш
Ибрахим Каш
90
0
Даг
Экрем Даг
68
0
Тораман
Ибрахим Тораман
90
0
Финк
Михаэль Финк
77
0
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
0
Тельо
Родриго Тельо
87
0
Бобо
Бобо
86'
86'
90
Запасные
0
Челикай
Корджан Челикай
0
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
0
Инджеман
Угур Инджеман
0
Шимшек
Юсуф Шимшек
0
Табата
Родриго Табата
0
Нихат
Нихат
0
Нобре
Марсио Нобре
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Одиа
Чиди Одиа
90
0
Мамаев
Павел Мамаев
90
0
Рахимич
Элвер Рахимич
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90'
90'
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
41'
41'
82
0
Нецид
Томаш Нецид
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Столяренко
Александр Столяренко
0
Секу
Секу
0
Заболотный
Антон Заболотный
0
Маазу
Мусса Маазу
0
Гильерме
Гильерме