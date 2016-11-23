Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Тосун 58
Куарежма 83
Абубакар 89
3:3
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гедеш 10
Семеду 25
Фейса 31
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
23 нояб. 2016, 20:45 МСК
23.11.2016, 20:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
60
32
Бек
Андреас Бек
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
45
30
Марсело
Марсело
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
45
15
Озякуп
Огужан Озякуп
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
83'
83'
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
89'
89'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
33
Нукан
Атындж Нукан
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
10
Шахан
Олкай Шахан
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
58'
Бенфика
мин
22
Серви
Франко Серви
64
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
25'
25'
90
5
Фейса
Любомир Фейса
31'
31'
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
11
Митроглу
Костас Митроглу
86
21
Пицци
Пицци
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
10'
10'
75
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
2
Лопес
Лисандро Лопес
34
Алмейда
Андре Алмейда
15
Каррильо
Андре Каррильо
7
Самарис
Андреас Самарис
27
Рафа
Рафа
9
Хименес
Рауль Хименес