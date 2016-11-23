Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Тосун 58
Куарежма 83
Абубакар 89
3:3
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гедеш 10
Семеду 25
Фейса 31
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
23 нояб. 2016, 20:45 МСК
23.11.2016, 20:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
60
32
Бек
Андреас Бек
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
45
30
Марсело
Марсело
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
45
15
Озякуп
Огужан Озякуп
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
83'
83'
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
89'
89'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
33
Нукан
Атындж Нукан
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
10
Шахан
Олкай Шахан
21
Фрей
Керим Фрей
23
Тосун
Дженк Тосун
58'
Бенфика
мин
22
Серви
Франко Серви
64
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
25'
25'
90
5
Фейса
Любомир Фейса
31'
31'
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
11
Митроглу
Костас Митроглу
86
21
Пицци
Пицци
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
10'
10'
75
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
2
Лопес
Лисандро Лопес
34
Алмейда
Андре Алмейда
15
Каррильо
Андре Каррильо
7
Самарис
Андреас Самарис
27
Рафа
Рафа
9
Хименес
Рауль Хименес