Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Абубакар 17
Тосун 87
2:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Нвакаеме 64
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
23 февр. 2017, 21:00 МСК
23.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Матей Юг
Матей Юг
Главный Судья
Составы
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
80
Инлер
Гекхан Инлер
90
33
Нукан
Атындж Нукан
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
32
Бек
Андреас Бек
90
30
Марсело
Марсело
90
94
Талиска
Талиска
90
20
Уйсал
Неджип Уйсал
72
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
61
49
Бабел
Райан Бабел
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
17'
17'
79
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
77
Генюл
Гекхан Генюл
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
15
Озякуп
Огужан Озякуп
23
Тосун
Дженк Тосун
87'
17
Сисманоглу
Омер Сисманоглу
Хапоэль
мин
1
Гореш
Давид Гореш
90
25
Вилльям
Соуза Вилльям
90
3
Тургеман
Бен Тургеман
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
17
Охайон
Матан Охайон
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
64'
64'
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
90
15
Браун
Владимир Браун
57
14
Саар
Бен Саар
70
8
Гадир
Мохаммад Гадир
64
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
2
Биттон
Бен Биттон
24
Меликсон
Маор Меликсон
7
Ради
Махаран Ради
10
Барда
Элианив Барда
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
16
Жрихан
Нив Жрихан