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Бернли VS Вест Хэм
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Бернли - Вест Хэм: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Вест Хэм: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-
Вест Хэм
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
15
Доусон
Крейг Доусон
23
Диоп
Исса Диоп
41
Райс
Деклан Райс
5
Коуфал
Владимир Коуфал
11
Лингард
Джесси Лингард
9
Бенрахма
Саид Бенрахма
28
Соучек
Томаш Соучек
20
Боуэн
Харрод Боуэн
30
Антонио
Майкл Антонио
Запасные
25
Мартин
Давид Мартин
-
34
Тротт
Натан Тротт
-
24
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
4
Бальбуэна
Фабиан Бальбуэна
-
14
Алвес
Фредерик Алвес
-
16
Нобл
Марк Нобл
-
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
-
31
Джонсон
Бен Джонсон
-
45
Одубеко
Адемипо Одубеко
-
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
18:00
Вест Хэм
1
Бернли
0
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Вест Хэм
0 : 1
Бернли
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Вест Хэм
0
Бернли
1
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3 : 0
Вест Хэм
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
3
Вест Хэм
0
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Бернли
2 : 0
Вест Хэм
30.12.2018
30 дек. 2018
вс
17:15
Бернли
2
Вест Хэм
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 2
Бернли
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
18:00
Вест Хэм
4
Бернли
2
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 3
Бернли
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:00
Вест Хэм
0
Бернли
3
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Вест Хэм
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:00
Бернли
1
Вест Хэм
1
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
21.05.2017
21 мая 2017
вс
17:00
Бернли
1
Вест Хэм
2
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
Вест Хэм
1
Бернли
0
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
02.05.2015
02 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1
Бернли
0
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Бернли
1 : 3
Вест Хэм
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
17:00
Бернли
1
Вест Хэм
3
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
Вест Хэм
5 : 1
Бернли
21.02.2011
21 февр. 2011
пн
23:00
Вест Хэм
5
Бернли
1
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2 : 1
Вест Хэм
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
18:00
Бернли
2
Вест Хэм
1
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5 : 3
Бернли
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Вест Хэм
5
Бернли
3
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