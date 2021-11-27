Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Артем Дзюба
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Бернли VS Тоттенхэм
Поделиться:
Бернли - Тоттенхэм: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Тоттенхэм: 27 ноября 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 13 тур
АПЛ,
13 тур
Англия
27 нояб. 2021, 18:00 МСК
27.11.2021, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Прошлые матчи
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
4 : 0
Бернли
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Тоттенхэм
4
Бернли
0
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Бернли
0 : 1
Тоттенхэм
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
23:00
Бернли
0
Тоттенхэм
1
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Бернли
1 : 1
Тоттенхэм
07.03.2020
07 марта 2020
сб
20:30
Бернли
1
Тоттенхэм
1
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
5
Бернли
0
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:30
Бернли
2 : 1
Тоттенхэм
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:30
Бернли
2
Тоттенхэм
1
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Бернли
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
18:00
Тоттенхэм
1
Бернли
0
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:30
Бернли
0 : 3
Тоттенхэм
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
20:30
Бернли
0
Тоттенхэм
3
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Бернли
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Тоттенхэм
1
Бернли
1
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Бернли
0 : 2
Тоттенхэм
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Бернли
0
Тоттенхэм
2
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Тоттенхэм
2
Бернли
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
15:30
Бернли
0
Тоттенхэм
0
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
23:00
Тоттенхэм
4 : 2
Бернли
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
23:00
Тоттенхэм
4
Бернли
2
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Бернли
1 : 1
Тоттенхэм
05.01.2015
05 янв. 2015
пн
22:45
Бернли
1
Тоттенхэм
1
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
2
Бернли
1
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Бернли
4 : 2
Тоттенхэм
09.05.2010
09 мая 2010
вс
18:00
Бернли
4
Тоттенхэм
2
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
5
Бернли
0
Новости
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
Бэйл верит в инопланетян. Он посмотрел кучу документалок и сказал, что сам видел НЛО
#Гарет Бэйл
20 июня, 18:18
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
29 апреля, 01:05
Новому тренеру «Тоттенхэма» 29 лет. Он работал со Слуцким и закончил карьеру после перелома черепа (45 скоб в голове!)
#Райан Мэйсон
20 апреля, 16:37
В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
#Суперлига
19 апреля, 18:50
Бренд по продаже краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»
#Тоттенхэм
15 апреля, 19:38
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Жуть в АПЛ вокруг 🦠 : рекорд по заболевшим, переносы, отлов нарушителей. В это время страна на полном карантине
#АПЛ
05 января, 23:30
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети
21 мая, 17:32
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
07 мая, 21:11
«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Лапорт забил единственный гол в финале
25 апреля, 20:19
«Тоттенхэм» назначил 29-летнего Райана Мэйсона главным тренером до конца сезона. Он заменит уволенного Моуринью
20 апреля, 12:46
Увольнение Моуринью из «Тоттенхэма» не связано с формированием Суперлиги
19 апреля, 13:54
«Тоттенхэм» объявил об увольнении Моуринью
19 апреля, 13:25