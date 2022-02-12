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Бернли VS Ливерпуль
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Бернли - Ливерпуль: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Ливерпуль: 12 февраля 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
12 февр. 2022, 18:00 МСК
12.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Прошлые матчи
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Бернли
0
Ливерпуль
3
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0
Бернли
1
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
Ливерпуль
1
Бернли
1
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0
Ливерпуль
3
10.03.2019
10 марта 2019
вс
15:00
Ливерпуль
4 : 2
Бернли
10.03.2019
10 марта 2019
вс
15:00
Ливерпуль
4
Бернли
2
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Бернли
1 : 3
Ливерпуль
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Бернли
1
Ливерпуль
3
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
18:00
Бернли
1 : 2
Ливерпуль
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
18:00
Бернли
1
Ливерпуль
2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1
Бернли
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 1
Бернли
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ливерпуль
2
Бернли
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Ливерпуль
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Бернли
2
Ливерпуль
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Бернли
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
Ливерпуль
2
Бернли
0
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0
Ливерпуль
1
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Бернли
0
Ливерпуль
4
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Ливерпуль
4 : 0
Бернли
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Ливерпуль
4
Бернли
0
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Перехват и моментальная закрутка шведой в девятку. Так игрок «Ливерпуля» рекламирует себя в пятой аренде☄️
#Харри Уилсон
02 мая, 13:13
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32