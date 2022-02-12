Бернли - Ливерпуль: 12 февраля 2022 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
-:-

Бернли - Ливерпуль: 12 февраля 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
12 февр. 2022, 18:00 МСК
12.02.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп

Прошлые матчи

19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Бернли
0
Ливерпуль
3
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021 21 янв. 2021 чт 23:00
Ливерпуль
0
Бернли
1
11.07.2020 11 июля 2020 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
11.07.2020 11 июля 2020 сб 17:00
Ливерпуль
1
Бернли
1
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:30
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 19:30
Бернли
0
Ливерпуль
3
10.03.2019 10 марта 2019 вс 15:00
Ливерпуль
4 : 2
Бернли
10.03.2019 10 марта 2019 вс 15:00
Ливерпуль
4
Бернли
2
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:45
Бернли
1 : 3
Ливерпуль
05.12.2018 05 дек. 2018 ср 22:45
Бернли
1
Ливерпуль
3
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 18:00
Бернли
1 : 2
Ливерпуль
01.01.2018 01 янв. 2018 пн 18:00
Бернли
1
Ливерпуль
2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 17:00
Ливерпуль
1
Бернли
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Ливерпуль
2 : 1
Бернли
12.03.2017 12 марта 2017 вс 19:00
Ливерпуль
2
Бернли
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Бернли
2 : 0
Ливерпуль
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 17:00
Бернли
2
Ливерпуль
0
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Бернли
04.03.2015 04 марта 2015 ср 23:00
Ливерпуль
2
Бернли
0
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Бернли
0
Ливерпуль
1
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 17:00
Бернли
0
Ливерпуль
4
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 17:00
Ливерпуль
4 : 0
Бернли
12.09.2009 12 сент. 2009 сб 17:00
Ливерпуль
4
Бернли
0

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«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
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13 мая, 21:08
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Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
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Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
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