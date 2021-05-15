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Бернли VS Ливерпуль
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Бернли - Ливерпуль: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Ливерпуль: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Прошлые матчи
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0
Бернли
1
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
11.07.2020
11 июля 2020
сб
17:00
Ливерпуль
1
Бернли
1
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Бернли
0
Ливерпуль
3
10.03.2019
10 марта 2019
вс
15:00
Ливерпуль
4 : 2
Бернли
10.03.2019
10 марта 2019
вс
15:00
Ливерпуль
4
Бернли
2
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Бернли
1 : 3
Ливерпуль
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
22:45
Бернли
1
Ливерпуль
3
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
18:00
Бернли
1 : 2
Ливерпуль
01.01.2018
01 янв. 2018
пн
18:00
Бернли
1
Ливерпуль
2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1 : 1
Бернли
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
17:00
Ливерпуль
1
Бернли
1
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 1
Бернли
12.03.2017
12 марта 2017
вс
19:00
Ливерпуль
2
Бернли
1
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Бернли
2 : 0
Ливерпуль
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
17:00
Бернли
2
Ливерпуль
0
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Бернли
04.03.2015
04 марта 2015
ср
23:00
Ливерпуль
2
Бернли
0
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0
Ливерпуль
1
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Бернли
0 : 4
Ливерпуль
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
17:00
Бернли
0
Ливерпуль
4
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Ливерпуль
4 : 0
Бернли
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
17:00
Ливерпуль
4
Бернли
0
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