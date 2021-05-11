Бернли - Лидс: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
-:-

Бернли - Лидс: 11 мая 2021 смотреть онлайн

Лидс
Лидс
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
11 мая 2021, 21:45 МСК
11.05.2021, 21:45 МСК
вторник
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Предварительный состав

Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
23
Питерс
Эрик Питерс
6
Ми
Бен Ми
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
27
Выдра
Матей Выдра
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
26
Бардсли
Филлип Бардсли
-
28
Лонг
Кевин Лонг
-
34
Данн
Джимми Данн
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
16
Стивенс
Дейл Стивенс
-
41
Бенсон
Джош Бенсон
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
12
Брэди
Робби Брэди
-
Лидс
мин
-
Эйлинг
Люк Эйлинг
-
Бэмфорд
Патрик Бэмфорд
-
Робертс
Тайлер Робертс
-
Филлипс
Калвин Филлипс
-
Харрисон
Джек Харрисон
-
Рафинья
Рафинья

Прошлые матчи

27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1 : 0
Бернли
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 15:00
Лидс
1
Бернли
0

Новости

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22 января, 21:51
Английский клуб выпустил на поле телеведущего. И победил «Лидс» в кубке!
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10 января, 20:44
Прессинг «Лидса» закончился автоголом соперника. Соперник пнул по пустым воротам, когда вратарь отошел от них
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29 декабря 2020, 22:02
Вернер принял мяч в метре от ворот. И пробил в перекладину 🧱
#Тимо Вернер
06 декабря 2020, 11:40
Принц Гарри бросил престол, но точно не бросит спорт: переносил свадьбу из-за финала кубка, скрывает любимый клуб, лоббировал чемпионат мира
#АПЛ
10 января 2020, 22:08
# Новости матча
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
28 февраля, 20:03
«Ливерпуль» проиграл «Бернли». Так прервалась 68-матчевая домашняя серия клуба без поражений
22 января, 01:00
«Касымпаша» взяла в аренду Дринкуотера. В последний раз он играл в официальном матче в феврале 2020-го
18 января, 18:36
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2013-го идет первым в АПЛ после 17 матчей. Тогда клуб стал чемпионом
13 января, 10:38
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50
Матчи «Ливерпуля» с новичками сезона АПЛ: две ничьи и трудная победа в один мяч
27 декабря 2020, 21:21
Игроки «Бернли» почти три месяца не забивают в гостевых матчах
27 декабря 2020, 17:00