Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Серхио Рамос
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Ахмат
Челси
Манчестер Сити
Ювентус
Барселона
ЦСКА
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Дания
Артем Дзюба
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Бернли VS Лестер Сити
Поделиться:
Бернли - Лестер Сити: 15 января 2022 смотреть онлайн
Бернли
Бернли
-:-
Бернли - Лестер Сити: 15 января 2022 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
15 янв. 2022, 18:00 МСК
15.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Бернли
1
Лестер Сити
1
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:00
Лестер Сити
4 : 2
Бернли
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
21:00
Лестер Сити
4
Бернли
2
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
17:00
Бернли
2
Лестер Сити
1
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
2
Бернли
1
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 2
Лестер Сити
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Бернли
1
Лестер Сити
2
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 0
Бернли
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
18:00
Лестер Сити
0
Бернли
0
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
17:00
Бернли
2
Лестер Сити
1
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 0
Бернли
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
18:00
Лестер Сити
1
Бернли
0
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Бернли
1 : 0
Лестер Сити
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Бернли
1
Лестер Сити
0
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 0
Бернли
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
17:00
Лестер Сити
3
Бернли
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Бернли
0 : 1
Лестер Сити
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Бернли
0
Лестер Сити
1
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 2
Бернли
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
17:00
Лестер Сити
2
Бернли
2
Новости
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Вся боль «Ливерпуля» – в новой ошибке Алиссона. Варди забил в пустые, а потом станцевал с угловым флажком 🎸
#Ливерпуль
13 февраля, 19:01
Парень с улицы украл у Мареза банковскую карту. И месяц шиковал: фастфуд, бутики и казино на 175к фунтов
#Рияд Марез
12 февраля, 19:32
В чем секрет Варди – вот объяснение, которое поймет даже твой батя
#Джейми Варди
03 августа 2020, 14:50
#
Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
15 мая, 21:09
Где смотреть финал Кубка Англии «Челси» – «Лестер», 15 мая 2021 года. Во сколько прямая трансляция
15 мая, 10:42
«Челси» и «Лестер» сыграют в финале Кубка Англии
18 апреля, 23:01