Бернли - Лестер Сити: 15 января 2022 смотреть онлайн

Бернли
Бернли
-:-

Бернли - Лестер Сити: 15 января 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
15 янв. 2022, 18:00 МСК
15.01.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

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Бернли
мин
25
Норрис
Уилл Норрис
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
34
Данн
Джимми Данн
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
11
Макнил
Дуайт Макнил
4
Корк
Джек Корк
18
Вествуд
Эшли Вествуд
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
9
Вуд
Крис Вуд
Запасные
15
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
-
23
Питерс
Эрик Питерс
-
45
Дрисколл-Гленнон
Энтони Дрисколл-Гленнон
-
31
Нарти
Ричард Нарти
-
19
Родригес
Джей Родригес
-
27
Выдра
Матей Выдра
-
10
Барнс
Эшли Барнс
-
38
Ричардсон
Льюис Ричардсон
-
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Лестер Сити
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Бернли
1
Лестер Сити
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 21:00
Лестер Сити
4 : 2
Бернли
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 21:00
Лестер Сити
4
Бернли
2
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 17:00
Бернли
2
Лестер Сити
1
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 17:00
Лестер Сити
2
Бернли
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Бернли
1 : 2
Лестер Сити
16.03.2019 16 марта 2019 сб 18:00
Бернли
1
Лестер Сити
2
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 0
Бернли
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 18:00
Лестер Сити
0
Бернли
0
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 17:00
Бернли
2 : 1
Лестер Сити
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 17:00
Бернли
2
Лестер Сити
1
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 0
Бернли
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 18:00
Лестер Сити
1
Бернли
0
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Бернли
1 : 0
Лестер Сити
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Бернли
1
Лестер Сити
0
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Лестер Сити
3 : 0
Бернли
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Лестер Сити
3
Бернли
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Бернли
0 : 1
Лестер Сити
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 17:00
Бернли
0
Лестер Сити
1
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
Лестер Сити
2 : 2
Бернли
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 17:00
Лестер Сити
2
Бернли
2

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