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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Сеферович 84
1:2
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вернер 69
Вернер 79
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
17 сент. 2019, 22:00 МСК
17.09.2019, 22:00 МСК
вторник
Анастасиос Сидиропулос
Анастасиос Сидиропулос
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
5
Фейса
Любомир Фейса
90
49
Таарабт
Адель Таарабт
90
21
Пицци
Пицци
76
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
99
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
90
9
де Томас
Рауль де Томас
90
6
Диаш
Рубен Диаш
90
11
Серви
Франко Серви
76
97
Ферру
Ферру
90
73
Жота
Жота
67
84
Тавареш
Томаш Тавареш
90
Запасные
72
Злобин
Иван Злобин
33
Жардел
Жардел
71
Тавареш
Нуну Тавареш
27
Рафа
Рафа
7
Кайо
Кайо
92
Тавареш
Давид Тавареш
14
Сеферович
Харис Сеферович
84'
РБ Лейпциг
мин
1
Гулачи
Петер Гулачи
90
4
Орбан
Вилли Орбан
90
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
83
11
Вернер
Тимо Вернер
69'
79'
69', 79'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
90
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
88
27
Лаймер
Конрад Лаймер
39
9
Поульсен
Юссуф Поульсен
90
31
Демме
Диего Демме
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
6
Конате
Ибраима Конате
90
Запасные
28
Мвого
Ивон Мвого
5
Упамекано
Дайот Упамекано
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья