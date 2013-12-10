Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лима 45
Гайтан 58
2:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кавани 37
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
10 дек. 2013, 22:45 МСК
10.12.2013, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
0
Артур
Артур
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Матич
Неманья Матич
90
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Гайтан
Николас Гайтан
58'
58'
77
0
Перес
Энцо Перес
90
0
Лима
Лима
45'
45'
90
0
Маркович
Лазар Маркович
69
Запасные
0
Облак
Ян Облак
0
Жардел
Жардел
0
Алмейда
Андре Алмейда
0
Сулеймани
Миралем Сулеймани
0
Гомеш
Андре Гомеш
0
Родриго
Родриго
0
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
ПСЖ
мин
0
Траоре
Калифа Траоре
90
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Камара
Зумана Камара
90
0
Динь
Люка Динь
90
0
Маркиньос
Маркиньос
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
61
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
0
Рабьо
Адриан Рабьо
90
0
Кавани
Эдинсон Кавани
37'
37'
61
0
Менез
Жереми Менез
90
0
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Максвелл
Максвелл
0
Матюиди
Блейз Матюиди
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
0
Онженда
Эрвин Онженда
0
Коман
Кингсли Коман