Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Лима 45
Гайтан 58
2:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кавани 37
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
10 дек. 2013, 22:45 МСК
10.12.2013, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
0
Артур
Артур
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Матич
Неманья Матич
90
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Гайтан
Николас Гайтан
58'
58'
77
0
Перес
Энцо Перес
90
0
Лима
Лима
45'
45'
90
0
Маркович
Лазар Маркович
69
Запасные
0
Облак
Ян Облак
0
Жардел
Жардел
0
Алмейда
Андре Алмейда
0
Сулеймани
Миралем Сулеймани
0
Гомеш
Андре Гомеш
0
Родриго
Родриго
0
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
ПСЖ
мин
0
Траоре
Калифа Траоре
90
0
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
0
Камара
Зумана Камара
90
0
Динь
Люка Динь
90
0
Маркиньос
Маркиньос
90
0
Мотта
Тиаго Мотта
61
0
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
0
Рабьо
Адриан Рабьо
90
0
Кавани
Эдинсон Кавани
37'
37'
61
0
Менез
Жереми Менез
90
0
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
0
Дюшез
Николя Дюшез
0
Жалле
Кристоф Жалле
0
Максвелл
Максвелл
0
Матюиди
Блейз Матюиди
0
Лавесси
Эсекьель Лавесси
0
Онженда
Эрвин Онженда
0
Коман
Кингсли Коман