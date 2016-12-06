Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Хименес 87
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 60
Мертенс 79
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
6 дек. 2016, 22:45 МСК
6.12.2016, 22:45 МСК
вторник
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
22
Серви
Франко Серви
68
1
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Луизао
Луизао
90
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
81
21
Пицци
Пицци
90
9
Хименес
Рауль Хименес
87'
87'
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
57
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
33
Жардел
Жардел
15
Каррильо
Андре Каррильо
7
Самарис
Андреас Самарис
27
Рафа
Рафа
28
Селис
Гильермо Селис
11
Митроглу
Костас Митроглу
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
72
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
81
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
57
7
Кальехон
Хосе Кальехон
60'
60'
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
14
Мертенс
Дрис Мертенс
79'
8
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог