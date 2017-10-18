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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Рэшфорд 64
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
18 окт. 2017, 21:45 МСК
18.10.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Бенфика
мин
1
Свилар
Миле Свилар
90
4
Луизао
Луизао
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
8
Дуглас
Дуглас
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
6
Аугусто
Филипе Аугусто
90
21
Пицци
Пицци
90
9
Хименес
Рауль Хименес
90
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
2
Лопес
Лисандро Лопес
7
Самарис
Андреас Самарис
17
Живкович
Андрия Живкович
10
Жонас
Жонас
14
Сеферович
Харис Сеферович
22
Серви
Франко Серви
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
12
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
2
Линделеф
Виктор Линделеф
90
25
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
8
Мата
Хуан Мата
90
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
31
Матич
Неманья Матич
90
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
64'
64'
90
Запасные
20
Ромеро
Серхио Ромеро
18
Янг
Эшли Янг
36
Дармиан
Маттео Дармиан
4
Джонс
Фил Джонс
14
Лингард
Джесси Лингард
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
11
Марсьяль
Антони Марсьяль