Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Рафа 4
Пицци 86
2:1
Матч завершен
Лион
Лион
Депай 70
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
23 окт. 2019, 22:00 МСК
23.10.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Бенфика
мин
99
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
6
Диаш
Рубен Диаш
90
97
Ферру
Ферру
90
84
Тавареш
Томаш Тавареш
90
8
Габриэл
Габриэл
90
27
Рафа
Рафа
4'
4'
90
83
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
90
14
Сеферович
Харис Сеферович
90
11
Серви
Франко Серви
90
Запасные
72
Злобин
Иван Злобин
33
Жардел
Жардел
34
Алмейда
Андре Алмейда
49
Таарабт
Адель Таарабт
21
Пицци
Пицци
86'
9
де Томас
Рауль де Томас
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
6
Марсело
Марсело
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
7
Терье
Мартен Терье
90
11
Депай
Мемфис Депай
70'
70'
90
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
23
Тете
Кенни Тете
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
10
Траоре
Бертран Траоре
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
12
Мендес
Тиаго Мендес