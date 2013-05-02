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События
Матч окончен 3:1
Замена
90'
87'
84'
Желтая карточка
75'
Замена
ГОЛ! 3:1
66'
61'
Замена
45'
Замена
ГОЛ! 2:1
35'
Желтая карточка
33'
31'
Желтая карточка
Желтая карточка
29'
23'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
ГОЛ! 1:0
9'
Прошлые матчи
Новости
06 октября 2020, 19:30
16 сентября 2020, 18:30
1
05 июня 2020, 11:54
1
13 декабря 2019, 14:10
09 февраля, 21:46
09 февраля, 21:11
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
06 ноября 2020, 16:25
05 ноября 2020, 21:44
30 октября 2020, 10:07