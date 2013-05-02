Бенфика - Фенербахче: 02 мая 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гайтан 9
Кардосо 35
Кардосо 66
3:1
Первый матч 0:1

Бенфика - Фенербахче: 02 мая 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Фенербахче
Стамбул
Кейт 23
Лига Европы, 1/2 финала

Лига Европы,

1/2 финала
2 мая 2013, 22:05 МСК
2.05.2013, 22:05 МСК
четверг
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
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Составы

Бенфика
мин
0
Артур
Артур
90
0
Алмейда
Андре Алмейда
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Матич
Неманья Матич
90
0
Гайтан
Николас Гайтан
9'
9'
90
0
Перес
Энцо Перес
90
0
Лима
Лима
90
0
Кардосо
Оскар Кардосо
35'
66'
35', 66'
87
Запасные
0
Лопеш
Паулу Лопеш
-
0
Миранда
Родерик Миранда
0
0
Аймар
Пабло Аймар
-
0
Мартинш
Карлуш Мартинш
-
0
Урретавискайя
Джонатан Урретавискайя
3
0
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
-
0
Родриго
Родриго
-
Фенербахче
мин
0
Демирель
Волкан Демирель
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
75
0
Коркмаз
Эгемен Коркмаз
90
0
Генюл
Гекхан Генюл
61
0
Учан
Салих Учан
90
0
Эркин
Джанер Эркин
90
0
Шахин
Сельджук Шахин
45
0
Кристиан
Кристиан
90
0
Кейт
Дирк Кейт
23'
23'
90
0
Сов
Мусса Сов
90
Запасные
0
Гюнок
Мерт Гюнок
-
0
Иртегюн
Бекир Иртегюн
29
0
Али Калдырым
Хасан Али Калдырым
-
0
Стох
Мирослав Стох
15
0
Топуз
Мехмет Топуз
45
0
Шимшек
Вейкан Шимшек
-
0
Шентюрк
Семих Шентюрк
-

События

Матч окончен 3:1
Замена
Родерик Миранда
Николас Гайтан
90'
Замена
Джонатан Урретавискайя
Оскар Кардосо
87'
84'
Желтая карточка
Джанер Эркин
75'
Замена
Мирослав Стох
Джозеф Йобо
ГОЛ! 3:1
Оскар Кардосо
66'
61'
Замена
Бекир Иртегюн
Гекхан Генюл
45'
Замена
Мехмет Топуз
Сельджук Шахин
ГОЛ! 2:1
Оскар Кардосо
35'
Желтая карточка
Энцо Перес
33'
31'
Желтая карточка
Кристиан
Желтая карточка
Макси Перейра
29'
23'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Дирк Кейт
ГОЛ! 1:0
Николас Гайтан
9'

Прошлые матчи

14.08.2018 14 авг. 2018 вт 21:00
Фенербахче
1 : 1
Бенфика
14.08.2018 14 авг. 2018 вт 21:00
Фенербахче
1
Бенфика
1
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 22:00
Бенфика
1 : 0
Фенербахче
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 22:00
Бенфика
1
Фенербахче
0
02.05.2013 02 мая 2013 чт 22:05
Бенфика
3 : 1
Фенербахче
02.05.2013 02 мая 2013 чт 22:05
Бенфика
3
Фенербахче
1
25.04.2013 25 апр. 2013 чт 22:05
Фенербахче
1 : 0
Бенфика
25.04.2013 25 апр. 2013 чт 22:05
Фенербахче
1
Бенфика
0

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