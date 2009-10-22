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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Савиола 14
Кардосо 47
Кардосо 48
Луизао 52
Савиола 84
5:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Пейшоту
Сезар Пейшоту
90
0
Луизао
Луизао
52'
52'
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Аморим
Рубен Аморим
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Аймар
Пабло Аймар
68
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Савиола
Хавьер Савиола
14'
84'
14', 84'
85
0
Кардосо
Оскар Кардосо
47'
48'
47', 48'
78
Запасные
0
Морейра
Морейра
0
Перейра
Макси Перейра
0
Сидней
Сидней
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Мартинш
Карлуш Мартинш
0
Гомеш
Нуну Гомеш
0
Велдон
Велдон
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
60
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Жо
Жо
90
0
Айегбени
Якубу Айегбени
71
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Акпам
Хоуп Акпам
0
Саа
Луи Саа
0
Бакстер
Джозе Бакстер
0
Эгард
Киран Эгард