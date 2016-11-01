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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Сальвио 45
1:0
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
1 нояб. 2016, 22:45 МСК
1.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
5
Фейса
Любомир Фейса
59
1
Эдерсон
Эдерсон
90
4
Луизао
Луизао
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
45'
45'
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
87
21
Пицци
Пицци
90
11
Митроглу
Костас Митроглу
70
22
Серви
Франко Серви
90
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
2
Лопес
Лисандро Лопес
34
Алмейда
Андре Алмейда
15
Каррильо
Андре Каррильо
7
Самарис
Андреас Самарис
8
Орта
Андре Орта
9
Хименес
Рауль Хименес
Динамо
мин
25
Гонсалес
Дерлис Гонсалес
90
72
Рудько
Артур Рудько
90
34
Хачериди
Евгений Хачериди
90
24
Вида
Домагой Вида
90
9
Морозюк
Николай Морозюк
90
16
Сидорчук
Сергей Сидорчук
76
27
Макаренко
Евгений Макаренко
90
29
Буяльский
Виталий Буяльский
87
17
Рыбалка
Сергей Рыбалка
90
15
Цыганков
Виктор Цыганков
61
11
Мораес
Алуизио Мораес
90
Запасные
35
Коваль
Максим Коваль
5
Антунеш
Антунеш
14
Очигава
Зураб Очигава
18
Корзун
Никита Корзун
48
Ореховский
Павел Ореховский
77
Громов
Артем Громов
41
Беседин
Артем Беседин