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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Медицина
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ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Сеферович 50
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Витиньо 63
Жамалетдинов 71
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
12 сент. 2017, 21:45 МСК
12.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
30
Варела
Бруну Варела
90
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
77
4
Луизао
Луизао
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
89
34
Алмейда
Андре Алмейда
90
17
Живкович
Андрия Живкович
90
21
Пицци
Пицци
90
6
Аугусто
Филипе Аугусто
90
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
10
Жонас
Жонас
69
14
Сеферович
Харис Сеферович
50'
50'
90
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
19
Элизеу
Элизеу
7
Самарис
Андреас Самарис
27
Рафа
Рафа
9
Хименес
Рауль Хименес
11
Габриэль
Габриэль
22
Серви
Франко Серви
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
87
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
77
11
Витиньо
Витиньо
63'
63'
90
27
Оланаре
Аарон Оланаре
67
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
71'
63
Чалов
Федор Чалов