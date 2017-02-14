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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Митроглу 48
1:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Лига чемпионов, 1/8 финала
Лига чемпионов,
1/8 финала
14 февр. 2017, 22:45 МСК
14.02.2017, 22:45 МСК
вторник
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
15
Каррильо
Андре Каррильо
45
1
Эдерсон
Эдерсон
90
19
Элизеу
Элизеу
90
4
Луизао
Луизао
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
5
Фейса
Любомир Фейса
90
27
Рафа
Рафа
67
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
11
Митроглу
Костас Митроглу
48'
48'
75
21
Пицци
Пицци
90
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
33
Жардел
Жардел
34
Алмейда
Андре Алмейда
7
Самарис
Андреас Самарис
6
Аугусто
Филипе Аугусто
9
Хименес
Рауль Хименес
22
Серви
Франко Серви
Боруссия
мин
38
Бюрки
Роман Бюрки
90
25
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
82
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
11
Ройс
Марко Ройс
82
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
17
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
62
7
Дембеле
Усман Дембеле
90
Запасные
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
27
Кастро
Гонсало Кастро
21
Шюррле
Андре Шюррле
23
Кагава
Синдзи Кагава
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
30
Пасслак
Феликс Пасслак