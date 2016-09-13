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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Серви 12
1:1
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Талиска 90
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Милорад Мажич
Милорад Мажич
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
1
Эдерсон
Эдерсон
90
2
Лопес
Лисандро Лопес
90
0
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
14
Линделеф
Виктор Линделеф
90
50
Семеду
Нельсон Семеду
90
1
Фейса
Любомир Фейса
88
18
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
8
Орта
Андре Орта
90
21
Пицци
Пицци
90
20
Гедеш
Гонсало Гедеш
90
22
Серви
Франко Серви
12'
12'
70
Запасные
12
Сезар
Жулио Сезар
4
Луизао
Луизао
34
Алмейда
Андре Алмейда
15
Каррильо
Андре Каррильо
7
Самарис
Андреас Самарис
28
Селис
Гильермо Селис
70
Гомеш
Жозе Гомеш
Бешикташ
мин
29
Зенгин
Толга Зенгин
90
3
Адриано
Адриано
63
6
Тошич
Душко Тошич
90
32
Бек
Андреас Бек
90
30
Марсело
Марсело
90
88
Эркин
Джанер Эркин
90
29
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
15
Озякуп
Огужан Озякуп
45
80
Инлер
Гекхан Инлер
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
9
Абубакар
Венсан Абубакар
81
Запасные
1
Фабри
Фабри
77
Генюл
Гекхан Генюл
44
Родолфо
Родолфо
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
10
Шахан
Олкай Шахан
23
Тосун
Дженк Тосун
94
Талиска
Талиска
90'