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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Гомеш 34
Кардосо 40
2:0
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Пейшоту
Сезар Пейшоту
90
0
Луизао
Луизао
90
0
Луис
Давид Луис
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
77
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
0
Менезес
Фелипе Менезес
61
0
Рамирес
Рамирес
90
0
Кардосо
Оскар Кардосо
40'
40'
90
0
Гомеш
Нуну Гомеш
34'
34'
66
Запасные
0
Морейра
Морейра
0
Сидней
Сидней
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Аморим
Рубен Аморим
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Кейррисон
Кейррисон
БАТЭ
мин
0
Веремко
Сергей Веремко
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Ржевский
Владимир Ржевский
90
0
Юревич
Александр Юревич
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
90
0
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
64
0
Павлов
Александр Павлов
90
0
Родионов
Виталий Родионов
81
0
Кривец
Сергей Кривец
90
0
Скавыш
Максим Скавыш
56
Запасные
0
Гутор
Александр Гутор
0
Володько
Александр Володько
0
Бага
Дмитрий Бага
0
Алексиян
Кирилл Алексиян
0
Тихоновский
Сергей Тихоновский
0
Гоарян
Оганнес Гоарян
0
Алумона
Александр Алумона