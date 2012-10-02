Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
0:2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Санчес 6
Фабрегас 55
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
2 окт. 2012, 21:45 МСК
2.10.2012, 21:45 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
0
Артур
Артур
90
0
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
0
Гарай
Эсекьель Гарай
90
0
Жардел
Жардел
90
0
Перейра
Макси Перейра
90
0
Сезар
Бруно Сезар
46
0
Матич
Неманья Матич
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Гайтан
Николас Гайтан
75
0
Перес
Энцо Перес
60
0
Лима
Лима
90
Запасные
0
Лопеш
Паулу Лопеш
0
Витор
Мигел Витор
0
Алмейда
Андре Алмейда
0
Аймар
Пабло Аймар
0
Мартинш
Карлуш Мартинш
0
Родриго
Родриго
0
Нолито
Нолито
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
78
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
55'
55'
72
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Хави
Хави
90
0
Санчес
Алексис Санчес
6'
6'
90
0
Месси
Лионель Месси
90
0
Педро
Педро
82
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Адриано
Адриано
0
Иньеста
Андрес Иньеста
0
Сонг
Александр Сонг
0
Роберто
Серхи Роберто
0
Вилья
Давид Вилья
0
Тельо
Кристиан Тельо