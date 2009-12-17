Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Ди Мария 45
Ди Мария 73
2:1
Матч завершен
АЕК
Афины
Бланко 84
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
17 дек. 2009, 23:05 МСК
17.12.2009, 23:05 МСК
четверг
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Бенфика
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Витор
Мигел Витор
90
0
Миранда
Родерик Миранда
90
0
Филипе
Луиш Филипе
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
45'
73'
45', 73'
90
0
Мартинш
Карлуш Мартинш
90
0
Менезес
Фелипе Менезес
65
0
Гомеш
Нуну Гомеш
72
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Велдон
Велдон
90
Запасные
0
Морейра
Морейра
0
Луизао
Луизао
0
Перейра
Макси Перейра
0
Пейшоту
Сезар Пейшоту
0
Хави Гарсия
Хави Гарсия
0
Кардосо
Оскар Кардосо
0
Кейррисон
Кейррисон
АЕК
мин
0
Саха
Диего Саха
90
0
Георгеас
Николас Георгеас
90
0
Жералду
Жералду
90
0
Майсторович
Даниэль Майсторович
46
0
Араухо
Карлос Араухо
90
0
Мандука
Густаво Мандука
78
0
Макос
Григориос Макос
46
0
Генцоглу
Саввас Генцоглу
90
0
Кафес
Пантелис Кафес
90
0
Херси
Юссуф Херси
90
0
Бланко
Исмаэль Бланко
84'
84'
90
Запасные
0
Арабацис
Иоаннис Арабацис
0
Яхич
Санел Яхич
0
Арсе
Николас Арсе
0
Нсалива
Тамандани Нсалива
0
Леонардо
Леонардо
0
Павлис
Михаил Павлис
0
Иордаке
Илие Иордаке