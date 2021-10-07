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Лига А
Бельгия VS Франция
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Бельгия - Франция: 07 октября 2021 смотреть онлайн
Бельгия
-:-
Бельгия - Франция: 07 октября 2021 смотреть онлайн
Франция
Лига А, 1/2 финала
Лига А,
1/2 финала
7 окт. 2021, 21:45 МСК
7.10.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Ювентус Стэдиум
Ювентус Стэдиум
Турин
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Прогнозы
Предварительный состав
Бельгия
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
5
Денайе
Джейсон Денайе
14
Мертенс
Дрис Мертенс
22
Шадли
Насер Шадли
7
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
16
Азар
Торган Азар
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
4
Дендокер
Леандер Дендокер
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
Запасные
13
Кастелс
Коэн Кастелс
-
20
Боята
Дедрик Боята
-
3
Мехеле
Брэндон Мехеле
-
5
Кайембе
Жорис Кайембе
-
19
Прат
Деннис Прат
-
18
Ванакен
Ханс Ванакен
-
16
Фоке
Томас Фоке
-
22
Версхарен
Яри Версхарен
-
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
-
21
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
16
Лукебакио
Доди Лукебакио
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-
Новости
«Я чуть не взорвался». Игрок «Кельна» на сутки впал в кому из-за аллергии на анестезию
#Себастьян Борнау
24 марта, 17:30
Бельгия и Голландия близки к объединению, хотя еще нет четкого формата. Такие лиги уже были, но выжили не все
1
#Бельгия
17 марта, 19:10
1
Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
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16 ноября 2020, 18:40
Новый герой Франции – 17-летний мигрант. Он пообещал успех отцу после пожара, в котором сгорел их дом
#Эдуардо Камавинга
08 октября 2020, 14:21
Матерацци не подонок
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#Марко Матерацци
11 июня 2020, 12:15
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Новости матча
Французская фигуристка Мейте получила травму во время короткой программы и снялась с чемпионата мира
24 марта, 16:32
Мбаппе дважды за карьеру играл против Месси. Он забил в этих матчах пять голов
17 февраля, 02:21
Раймон Доменек стал тренером «Нанта». До этого он работал в сборной Бретани, у которой нет официального статуса
26 декабря 2020, 21:48
Определились даты матчей плей-офф Лиги нации
03 декабря 2020, 20:10
Италия, Бельгия, Франция и Испания сыграют в полуфинале Лиги наций. В прошлом турнире состав был полностью другой
19 ноября 2020, 11:04
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53
Франция досрочно вышла в финальный турнир Лиги наций
15 ноября 2020, 01:22
Первый матч Роналду после победы над ковидом – выход на замену и дубль
01 ноября 2020, 19:02