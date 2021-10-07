Бельгия - Франция: 07 октября 2021 смотреть онлайн

Бельгия
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Бельгия - Франция: 07 октября 2021 смотреть онлайн

Франция
Лига А, 1/2 финала

Лига А,

1/2 финала
7 окт. 2021, 21:45 МСК
7.10.2021, 21:45 МСК
четверг
Cтадион Ювентус Стэдиум
Ювентус Стэдиум
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Предварительный состав

Бельгия
мин
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Вертонген
Ян Вертонген
2
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
5
Денайе
Джейсон Денайе
14
Мертенс
Дрис Мертенс
22
Шадли
Насер Шадли
7
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
16
Азар
Торган Азар
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
4
Дендокер
Леандер Дендокер
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
Запасные
13
Кастелс
Коэн Кастелс
-
20
Боята
Дедрик Боята
-
3
Мехеле
Брэндон Мехеле
-
5
Кайембе
Жорис Кайембе
-
19
Прат
Деннис Прат
-
18
Ванакен
Ханс Ванакен
-
16
Фоке
Томас Фоке
-
22
Версхарен
Яри Версхарен
-
20
Бентеке
Кристиан Бентеке
-
21
Батшуайи
Миши Батшуайи
-
16
Лукебакио
Доди Лукебакио
-
Франция
мин
1
Льорис
Уго Льорис
4
Варан
Рафаэль Варан
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
2
Павар
Бенжамен Павар
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
6
Погба
Поль Погба
14
Рабьо
Адриан Рабьо
9
Жиру
Оливье Жиру
7
Гризманн
Антуан Гризманн
22
Тюрам
Маркус Тюрам
Запасные
16
Манданда
Стив Манданда
-
23
Мэйньян
Майк Мэйньян
-
19
Динь
Люка Динь
-
15
Зума
Курт Зума
-
21
Дюбуа
Лео Дюбуа
-
5
Лангле
Клеман Лангле
-
8
Агилар
Рубен Агилар
-
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
-
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
-
20
Коман
Кингсли Коман
-
10
Мбаппе
Килиан Мбаппе
-

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