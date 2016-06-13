Матч завершен
Бельгия
0:2
Матч завершен
Италия
Чемпионат Европы, 1 тур

Чемпионат Европы,

1 тур
13 июня 2016, 22:00 МСК
13.06.2016, 22:00 МСК
понедельник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы