Матч завершен
Бельгия
3:0
Матч завершен
Ирландия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
18 июня 2016, 16:00 МСК
18.06.2016, 16:00 МСК
суббота
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы