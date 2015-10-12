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Белоруссия VS Северная Македония
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Белоруссия - Северная Македония: 12 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Белоруссия
0:0
Белоруссия - Северная Македония: 12 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Северная Македония
Чемпионат Европы, 10 тур
Чемпионат Европы,
10 тур
12 окт. 2015, 21:45 МСК
12.10.2015, 21:45 МСК
понедельник
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
12.10.2015
12 окт. 2015
пн
21:45
Белоруссия
0 : 0
Северная Македония
12.10.2015
12 окт. 2015
пн
21:45
Белоруссия
0
Северная Македония
0
27.03.2015
27 марта 2015
пт
22:45
Северная Македония
1 : 2
Белоруссия
27.03.2015
27 марта 2015
пт
22:45
Северная Македония
1
Белоруссия
2
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Киношный финиш чемпионата Белоруссии. БАТЭ лидировал за восемь минут до конца сезона – но потерял золото
#Белоруссия
28 ноября 2020, 17:06
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17 декабря 2020, 15:43
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12 ноября 2020, 21:51
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15 октября 2020, 17:22
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«Больше недели я плохо сплю, потому что мне больно от того, что происходило на улицах страны». Игрок БАТЭ – о ситуации в Белоруссии
19 августа 2020, 10:09
«У друга забрали 14-летнего внука, которого избивали». Тренер «Ротора» рассказал о ситуации в Белоруссии
16 августа 2020, 15:57
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16 августа 2020, 10:30