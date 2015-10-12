Белоруссия - Северная Македония: 12 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Белоруссия
0:0

Белоруссия - Северная Македония: 12 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Македония
Чемпионат Европы, 10 тур

Чемпионат Европы,

10 тур
12 окт. 2015, 21:45 МСК
12.10.2015, 21:45 МСК
понедельник
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
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Предварительный состав

Белоруссия
мин
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Стасевич
Игорь Стасевич
18
Маевский
Иван Маевский
-
Бордачев
Максим Бордачев
5
Поляков
Денис Поляков
5
Яблонский
Евгений Яблонский
20
Сачивко
Александр Сачивко
17
Лисакович
Виталий Лисакович
-
Эбонг
Макс Эбонг
1
Хаткевич
Егор Хаткевич
21
Юзепчук
Роман Юзепчук
Запасные
16
Игнатович
Сергей Игнатович
-
16
Бегунов
Роман Бегунов
-
14
Наумов
Никита Наумов
-
2
Печенин
Кирилл Печенин
-
14
Кендыш
Юрий Кендыш
-
9
Хачатурян
Андрей Хачатурян
-
7
Бахар
Иван Бахар
-
21
Климович
Владислав Климович
-
20
Лаптев
Денис Лаптев
-
Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

12.10.2015 12 окт. 2015 пн 21:45
Белоруссия
0 : 0
Северная Македония
12.10.2015 12 окт. 2015 пн 21:45
Белоруссия
0
Северная Македония
0
27.03.2015 27 марта 2015 пт 22:45
Северная Македония
1 : 2
Белоруссия
27.03.2015 27 марта 2015 пт 22:45
Северная Македония
1
Белоруссия
2

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