Матч завершен
Базель
Базель
Карлитуш 12
Альмерарес 86
2:0
Матч завершен
Рома
Рим
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 20:00 МСК
17.09.2009, 20:00 МСК
четверг
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Базель
мин
0
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
90
-
Альмерарес
Федерико Альмерарес
86'
86'
90
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Сафари
Беранг Сафари
90
0
Инкум
Самуэль Инкум
90
0
Чипперфилд
Скотт Чипперфилд
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Карлитуш
Карлитуш
12'
12'
90
0
Кабрал
Кабрал
90
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Фрай
Александр Фрай
89
0
Штреллер
Марко Штреллер
90
Запасные
0
Коломба
Массимо Коломба
0
Ферати
Бег Ферати
0
Шахин
Серкан Шахин
0
Унал
Даниэль Унал
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Мустафи
Орхан Мустафи
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Писарро
Давид Писарро
90
0
Баптиста
Жулио Баптиста
62
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Тотти
Франческо Тотти
90
0
Менез
Жереми Менез
48
Запасные
0
Артур
Артур
0
Жуан
Жуан
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Греко
Леандро Греко
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Вучинич
Мирко Вучинич
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука