Матч завершен
Базель
Базель
Штеффен 80
1:1
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Кафу 45
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2016, 21:45 МСК
13.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Базель
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
90
17
Сухи
Марек Сухи
90
5
Ланг
Михаэль Ланг
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
3
Траоре
Адама Траоре
90
34
Джака
Таулант Джака
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
70
1
Штеффен
Ренато Штеффен
80'
80'
90
10
Дельгадо
Матиас Дельгадо
82
8
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
21
Янко
Марк Янко
40
Запасные
18
Вайлати
Джермано Вайлати
26
Хег
Даниэль Хег
4
Габер
Омар Габер
6
Ди
Серей Ди
39
Калла
Давиде Калла
15
Франссон
Александер Франссон
88
Думбия
Сейду Думбия
Лудогорец
мин
21
Стоянов
Владислав Стоянов
90
25
Минев
Йордан Минев
90
27
Моци
Козмин Моци
90
5
Паломино
Хосе Луис Паломино
90
6
Натанаэль
Натанаэль
83
12
Анисе
Анисе
90
21
Марселиньо
Марселиньо
90
88
Вандерсон
Вандерсон
85
18
Дьяков
Светослав Дьяков
90
93
Мисиджан
Вирджил Мисиджан
90
22
Кафу
Джонатан Кафу
45'
45'
90
Запасные
1
Борян
Милан Борян
77
Витинья
Витинья
32
Пластун
Игорь Пластун
11
Кишада
Жуниньо Кишада
8
Саша
Лукас Саша
92
Лукоки
Джоди Лукоки
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру