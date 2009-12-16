Матч завершен
Базель
Базель
Фрай 65
Штреллер 87
2:3
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 42
Замора 45
Гера 77
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
16 дек. 2009, 21:00 МСК
16.12.2009, 21:00 МСК
среда
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Базель
мин
0
Коломба
Массимо Коломба
90
0
Сафари
Беранг Сафари
47
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Инкум
Самуэль Инкум
90
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
0
Кабрал
Кабрал
47
0
Карлитуш
Карлитуш
80
0
Фрай
Александр Фрай
65'
65'
90
0
Штреллер
Марко Штреллер
87'
87'
90
Запасные
0
Весселс
Штефан Весселс
0
Ферати
Бег Ферати
0
Шахин
Серкан Шахин
0
Желаберт
Маркос Желаберт
0
Шурпф
Паскаль Шурпф
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Альмерарес
Федерико Альмерарес
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
71
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Замора
Бобби Замора
42'
45'
42', 45'
81
0
Гера
Золтан Гера
77'
77'
90
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
0
Бриггс
Мэттью Бриггс
0
Дафф
Дэмьен Дафф
0
Демпси
Клинт Демпси
0
Сандерс
Мэттью Сандерс
0
Увезу
Майкл Увезу