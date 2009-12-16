Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Базель
Базель
Фрай 65
Штреллер 87
2:3
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 42
Замора 45
Гера 77
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
16 дек. 2009, 21:00 МСК
16.12.2009, 21:00 МСК
среда
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
Составы
Базель
мин
0
Коломба
Массимо Коломба
90
0
Сафари
Беранг Сафари
47
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Инкум
Самуэль Инкум
90
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
0
Кабрал
Кабрал
47
0
Карлитуш
Карлитуш
80
0
Фрай
Александр Фрай
65'
65'
90
0
Штреллер
Марко Штреллер
87'
87'
90
Запасные
0
Весселс
Штефан Весселс
0
Ферати
Бег Ферати
0
Шахин
Серкан Шахин
0
Желаберт
Маркос Желаберт
0
Шурпф
Паскаль Шурпф
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Альмерарес
Федерико Альмерарес
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
71
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Замора
Бобби Замора
42'
45'
42', 45'
81
0
Гера
Золтан Гера
77'
77'
90
Запасные
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
0
Бриггс
Мэттью Бриггс
0
Дафф
Дэмьен Дафф
0
Демпси
Клинт Демпси
0
Сандерс
Мэттью Сандерс
0
Увезу
Майкл Увезу